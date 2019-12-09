Горгадзе выиграл иск против сотрудницы штаба Навального Гусевой

Адвокат, член Общественной палаты Шота Горгадзе одержал победу в суде по делу о клевете в отношении его доверительницы со стороны штаба блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге.

«Сегодня Королевский городской суд удовлетворил наш иск против сотрудницы «штаба Навального», Ольги Гусевой. Суд взыскал с ответчика 50 тыс. рублей и признал порочащими и не соответствующими действительности сведения, распространенные в ролике: «Беглов. Анатомия рисования подписей», – написал Горгадзе в Facebook.

Адвокат напомнил, что «в этом ролике своим псевдо-расследованием» оклеветали его доверительницу Елену Орлову и «не посчитали нужным принести извинения», в итоге дело дошло до суда.

Напомним, 25 июня на YouTube-канале «Штаб Навального в Санкт-Петербурге» был опубликован ролик «Анатомия рисования подписей», в котором менеджер проектов штаба Ольга Гусева заявила, что сотрудники администрации Выборгского района якобы занимаются фальсификацией подписных листов в поддержку врио губернатора Александра Беглова. В частности, Гусева обвинила Орлову в попытке «заблокировать выход из администрации» и попытках «украсть камеру». Однако женщина на видеозаписи даже не похожа на настоящую Орлову.

После выхода сюжета на почтовый адрес Орловой посыпались оскорбления и угрозы. Как посчитала женщина, данные действия со стороны штаба Навального и Гусевой порочат честь и достоинство, а также наносят неоценимый вред ее репутации, поэтому она решила написать заявление в полицию и подать судебный иск с требованием признать не соответствующими действительности сведения штаба Навального и компенсировать ей моральный вред со стороны штаба.

На происходящее также отреагировал сам Беглов, который обратился в правоохранительные органы в связи с появлением в Сети провокационного видео с «фальсификацией» подписей. Более того, с целью исключить возможность использования этой провокации в ходе выборов, штаб Беглова не стал сдавать в Горизбирком подписи, собранные в Выборгском районе. Для регистрации Беглову хватило подписей жителей других районов города.