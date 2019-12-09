Российский экипаж МКС будет искать нефть

Инфракрасный радиометр высокого разрешения для поиска полезных ископаемых с МКС разрабатывается компанией «Российские космические системы» (входит в Роскосмос), сообщили в компании.

«Новый прибор после установки на МКС поможет отслеживать состояние мирового океана и исследовать динамические процессы на акваториях, проводить тематическое картографирование земной поверхности, в том числе геологическое картирование – поиск и идентификацию полезных ископаемых, обнаружение возможных районов газовых и нефтяных месторождений», – передает РИА «Новости» сообщеник РКС.

Радиометр позволит вести мониторинг техногенных и природных ЧС, стихийных гидрометеорологических явлений, обнаруживать очаги лесных и подземных пожаров, а также определять влажность почвы и вести поиск подземных вод и геотермических источников.

Он также станет инструментом исследования прогнозирования сейсмической активности, а также позволит оценивать состояние полигонов промышленных и бытовых отходов.

Уже завершена разработка прибора и началось его изготовление. Завершение работ по созданию аппаратуры планируется в 2022 году.

Напомним, в феврале США отказали России в помощи по доставке телескопа на МКС.

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