Автор чуда на кукурузном поле рассказал о первом полете после подвига

Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, посадивший Airbus A321 в кукурузном поле, рассказал о первом полете после подвига.

Вспоминая момент аварии, Юсупов рассказал, что не молился, хотя «человек верующий». «У меня жизнь перед глазами не пробегала. И близких или родных я не вспоминал. Просто управлял самолетом, все быстро анализировал, переваривал. В тот момент для меня существовали только самолет и второй пилот. Мыслей о том, что сейчас мы умрем, тоже не было. Была надежда, что сейчас самолет все-таки вытянет, пытался что-то сделать», – рассказал пилот «Известиям».

Он также отметил, что после ЧП хотел поскорее снова сесть за штурвал самолета. «После этого происшествия я хотел как можно быстрее выполнить нормальный штатный полет, чтобы волнение ушло в сторону. Совершил его через месяц. Волновался, конечно, а когда зашел в кабину, возникло такое чувство, будто перерыва и не было – сразу все вспомнил. Меня поддерживали мои коллеги, инструкторы. Они лишних вопросов не задавали, понимали мое состояние. Дали понять, что все хорошо, не стоит волноваться. Со вторым пилотом, с которым был тогда, пока не летал», – добавил Юсупов.

Говоря о свалившейся на него славе, пилот заметил: «Я вроде чувствую испытание «медными трубами», стараюсь выдерживать. Не зазнаваться, не потерять свой стержень. Хочу оставаться самим собой. … Конечно, жизнь изменилась. Первое время сам себе даже не принадлежал: появилось много общественной работы. А у меня семья, дети, и секции, и кружки – все это на плечи жены ложится».

В августе командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным были вынуждены совершить аварийную посадку самолета в кукурузном поле. Причиной стали чайки, которые при взлете попали в оба двигателя. Указом президента обоим пилотам присвоили звание Героев России.

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