В Омской области началась проверка после обнаружения «озера крови»

Управление Россельхознадзора по Омской области по согласованию с прокуратурой приступило к внеплановой проверке после обнаружения в Калачинском районе Омской области незаконного скотомогильника и «озера из крови».

Как сообщил РИА «Новости» представитель управления Россельхознадзора по Омской области, в пятницу специалисты ведомства вышли на проверку юридического лица, которое, предположительно, причастно к появлению незаконного скотомогильника.

«Были отобраны пробы, проверка идет и будет продолжаться до 10 января 2020 года. Пока о каких-то результатах говорить преждевременно», – сообщили в управлении.

В прокуратуре региона уточнили, что результаты проверки, которую проводит Россельхознадзор, находятся на контроле надзорного ведомства.

В Главном управлении ветеринарии Омской области сообщили, что сейчас обнаруженные биологические отходы убраны и утилизированы в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства, а на месте их обнаружения проведена дезинфекция.

Возбудители особо опасных инфекций после отбора проб не обнаружены, отметили в управлении.

Напомним, в Калачинском районе Омской области местные жители обнаружили «искусственный водоем из слитой крови» животных.