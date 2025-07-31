Захарова пообещала Болгарии адекватный ответ за обвинения в терроризме

Tекст: Ирма Каплан

По словам Захаровой, заксобрания ряда европейских государств отметились подобными заявлениями несколько лет назад и болгарские депутаты изрядно опоздали в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии.

«Это те самые западники, которые каждый день переводят деньги и поставляют оружие киевскому режиму, который не скрывает, что ведет устрашающую, подрывную террористическую деятельность против мирных жителей. При этом своего спонсорства терроризма западники не видят. Изложенные в этой декларации идеи имеют слабую связь с реальностью», – заявила дипломат.

Представитель МИД России предположила, что «громогласные и беспочвенные обвинения» обычно преследуют цель «создать почву для новых санкций».

«Всем очевидно, что любое агрессивное беззаконие в отношении нашего государства, его граждан, собственности не остается без адекватного ответа. Болгарским парламентариям надо помнить об этом, тщательно взвешивать свои решения с точки зрения неизбежных последствий», – предупредила Захарова.

Она уточнила, что в поддержку вышеописанного опыта в болгарском парламенте проголосовало менее половины от общего числа депутатов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на мастер-классе в Солнечногорске Мария Захарова выступила с инициативой учредить международный день борьбы с русофобией, отметив важность такого шага.