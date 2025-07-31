На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.29 комментариев
Захарова пообещала Болгарии адекватный ответ за обвинения в терроризме
В ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что парламент Болгарии 23 июля принял декларацию, в которой, наряду со штампами о «российской агрессии», страна выразила солидарность с Европарламентом в определении России как «государства, поддерживающего терроризм».
По словам Захаровой, заксобрания ряда европейских государств отметились подобными заявлениями несколько лет назад и болгарские депутаты изрядно опоздали в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии.
«Это те самые западники, которые каждый день переводят деньги и поставляют оружие киевскому режиму, который не скрывает, что ведет устрашающую, подрывную террористическую деятельность против мирных жителей. При этом своего спонсорства терроризма западники не видят. Изложенные в этой декларации идеи имеют слабую связь с реальностью», – заявила дипломат.
Представитель МИД России предположила, что «громогласные и беспочвенные обвинения» обычно преследуют цель «создать почву для новых санкций».
«Всем очевидно, что любое агрессивное беззаконие в отношении нашего государства, его граждан, собственности не остается без адекватного ответа. Болгарским парламентариям надо помнить об этом, тщательно взвешивать свои решения с точки зрения неизбежных последствий», – предупредила Захарова.
Она уточнила, что в поддержку вышеописанного опыта в болгарском парламенте проголосовало менее половины от общего числа депутатов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на мастер-классе в Солнечногорске Мария Захарова выступила с инициативой учредить международный день борьбы с русофобией, отметив важность такого шага.