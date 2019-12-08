Преемница Меркель призвала учитывать восприятие России в Польше и Балтии

Германии при выстраивании собственной политики стоит учитывать восприятие России в Польше и странах Балтии, заявила лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Я замечаю, что в странах Балтии и Польше совершенно другое восприятие России. Россия неоднократно нарушала там воздушное пространство, ведет дезинформационные кампании. Мы не должны просто отмахиваться от опыта этих стран», – приводит слова Крамп-Карренбауэр РИА «Новости».

Ранее преемница Меркель высказалась о воссоединении Крыма с Россией, а также призвала найти альтернативу договоренностям России и Турции по урегулированию в Сирии.

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