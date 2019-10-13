Преемница Меркель высказалась о воссоединении Крыма с Россией

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене высказалась о воссоединении Крыма с Россией.

Крамп-Карренбауэр отметила, что Берлин стремится иметь добрососедские отношения с Москвой. При этом в ситуации, когда полуостров вернулся в состав России, якобы имеются признаки нарушения международного права.

«Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть», – приводит ее слова РИА «Новости».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала высказывания преемницы действующего канцлера Германии Ангелы Меркель о России.

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