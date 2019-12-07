В московской клинике объяснили госзакупку надувного протеза пениса

Глава отдела функциональной урологии клиники МГМСУ Геворг Касян объяснил покупку протеза пениса почти за полмиллиона рублей.

«Это стандартная операция во всем мире. Единственная уникальность в том, что это дорогой материал. Эти операции делаются по госгарантиям по ВМП ОМС. Другое дело, что, к сожалению, учитывая стоимость протеза (около 400 тыс. рублей), больницы их не закупают. Люди пишут жалобы в департамент, и гигантскими усилиями это закупается. История редкая. Радоваться надо. Это несчастные люди, которым нужна такая операция», – сказал Касян, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Он также отметил, что последняя такая операция в клинике была проведена два месяца назад.

На информацию о госзакупке «протеза пениса надувного» за 428 тыс. 450 рублей на сайте Департамента здравоохранения Москвы ранее обратили внимание СМИ.

Также сообщалось, что впервые в мире инвалидам в России внедрили чипы с wi-fi в протезы.

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