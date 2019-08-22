Впервые в мире инвалидам в России внедрили чипы с wi-fi в протезы

В Иркутской области трем людям с высокотехнологичными протезами конечностей установили специальные интернет-чипы, сообщила пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС).

«Три инвалида из Ангарска и Иркутска стали первыми в мире, в чьи высокотехнологичные протезы внедрили чипы, позволяющие передавать данные о процессе реабилитации и техническом состоянии ТСР в сеть Интернет», – говорится в сообщении на сайте ФСС.

Теперь протезы смогут передавать данные о реабилитации владельцев и техническом состоянии оборудования. Также можно будет контролировать состояние протеза и проводить его ремонт в случае необходимости.

Чипы также дают пациенту возможность получить консультацию с врачом-реабилитологом через специальное мобильное приложение.

По словам гендиректора компании «Моторика» из Сколково Ильи Чеха, Иркутская область сейчас является самым передовым регионом в России в обеспечении инвалидов высокофункциональными протезами.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск презентовал чип для подключения к головному мозгу человека, что, по задумке, должно помочь парализованным людям использовать гаджеты.