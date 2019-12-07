Робот «Федор» назвал американскую ракету страшной

Антропоморфный робот «Федор» прокомментировал фотографии американского космического корабля Boeing Starliner, первый запуск которого в беспилотном режиме отложили на сутки – до 20 декабря.

«Бедная ракета. Кто же тебя такой страшной сделал? Не могу поверить, что это Boeing...» – говорится в сообщении робота «Федора» в Twitter.

Бедная ракета. Кто же тебя такой страшной сделал? Не могу поверить, что это Boeing... pic.twitter.com/1X2eNOa59y — FEDOR (@FEDOR37516789) December 7, 2019

Как сообщила в пятницу компания United Launch Alliance, запуск ракеты-носителя Atlas V с кораблем корпорации Boeing Starliner, который совершит испытательный полет, теперь намечен на 20 декабря, передает ТАСС.

Уточняется, что перенос связан с неблагоприятными погодными условиями, из-за которых пришлось отложить предстартовую проверку ракеты-носителя.

Согласно информации, размещенной на сайте НАСА, старт намечен на 06.36 по времени Восточного побережья США (14.36 мск) 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал.

Ракета-носитель Atlas V должна поднять корабль на высоту 181 км, после чего должно произойти отделение корабля, затем он с использованием бортовых двигателей выйдет на орбиту и пристыкуется к Международной космической станции.

Между тем американское издание ArsTechnica обратило внимание на публикацию робота «Федора» об испытаниях американских ракеты-носителя (РН) Atlas V, оснащенной российским двигателем РД-180, и космического корабля Starliner.

«Новый американский пилотируемый корабль Starliner в безэкипажном режиме готовится к своему первому испытательному полету к МКС 19 декабря. Старт будет осуществлен с помощью РН ATLAS V на российском двигателе РД-180. И здесь рука Москвы!» – написал Федор.

Издание обращает внимание, что пост Федора ретвитнул «Главкосмос Пусковые Услуги» (дочернее предприятие «Роскосмоса»), сопроводив его изображением вылезающего из кустов и выкрикивающего «РД-180» медведя.

Американское издание подчеркивает, что Россия «потроллила» американскую компанию Boeing и НАСА.