Школьница покусала полицейских в Чебоксарах

В Чебоксарах 17-летняя девушка покусала двух полицейских за руки, а также ударила одного из них ногой в лицо, сообщает Следственный комитет (СК) по Чувашии.

В ночь с 22 на 23 сентября во время патруля сотрудники ГИБДД заметили на одной из остановок девушку, которая распивала алкоголь в компании своей подруги, указывается в сообщении на сайте ведомства.

Нарушительницу порядка препроводили в служебный автомобиль. При этом девушка оказывала сопротивление и укусила двух инспекторов за руки. Когда автомобиль начал движение, она ударила полицейского, находящегося за рулем, ногой по лицу.

На данный момент девушка ждет суда. Кроме того, ей и ее подруге выписали штраф в 500 рублей за распитие алкоголя в общественном месте.

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