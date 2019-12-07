В Ростовской области увеличат число пунктов выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Ростовской области в декабре увеличится число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов России для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По данным Водолацкого, пока в регионе «работают шесть пунктов [выдачи паспортов в упрощенном порядке]», передает ТАСС.

«Через две недели откроются еще два. К новому году на территории Ростовской области будут работать восемь пунктов выдачи», – сказал Водолацкий, добавив, что новые пункты планируют открыть в городах Красный Сулин и Гуково.

По его словам, необходимость в расширении сети таких пунктов связана с увеличением количества заявок от жителей республик на получение российских паспортов. «Мы проанализировали, что количество заявлений в ближайшие месяцы будет увеличиваться», – сказал Водолацкий.

Ранее губернатор Ростовской области назвал число получивших российские паспорта жителей ЛНР и ДНР.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В июне президент расширил число украинцев, которые могут получить российское гражданство.

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