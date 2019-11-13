Ростовский губернатор назвал число получивших российские паспорта жителей ЛНР и ДНР

Российские паспорта в упрошенном порядке получили более 170 тыс. жителей Луганской и Донецкой народных республик, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тыс. человек. Определенная часть уехала домой», – приводит ТАСС слова Голубева в эфире телеканала «Дон-24».

Голубев подчеркнул, что на рынке труда региона эта ситуация никак не отразилась. «На рынке труда это никак не сказалось, больше того, у нас примерно 51 тыс. вакансий в самых разных отраслях», – сказал он.

В апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В июне президент расширил число украинцев, которые могут получить российское гражданство.