В субботу синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, на протяжении всей субботы в столице будет 1 градус выше ноля. Утром возможны небольшие осадки. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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