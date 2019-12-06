Лавров назвал слухами утверждения о российских наемниках в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывание помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера о том, что на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) якобы воюют российские наемники.

«Что касается слухов, которые распространяют наши американские коллеги, то почему-то, когда по всему миру, где угодно появляются... Если говорить о Средиземноморье, возьмите ту же Сирию. Сколько там военнослужащих <...> армий стран НАТО, которых туда никто не приглашал. Но как только где-то что-то происходит, обязательно какой-нибудь Bellingcat («Беллингкэт») или прочая неправительственная структура будет подбрасывать материалы о том, что Россия где-то что- то там делает не так», – сказал Лавров на международной конференции «Средиземноморские диалоги», передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что многие страны не имеют права говорить о дестабилизации ситуации в Ливии частными военными компаниями.