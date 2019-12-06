Медведев ответил на слова Лукашенко об «антибелорусском давлении» на Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об «антибелорусском давлении» на российского лидера Владимира Путина.

«Интеграционные процессы так устроены, что всегда сопровождаются обсуждением, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций. Я вот сегодня прочитал о том, что у нас где-то есть «антибелорусские элементы», которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», – сказал Медведев на переговорах с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Сочи, передает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Владимира Путина оказывается жесточайшее антибелорусское давление.

Также сообщалось, что по данным белорусского премьера Сергея Румаса, у Москвы и Минска осталось 16 несогласованных вопросов по всем интеграционным дорожным картам.