Немецкие ученые подсчитали, кто больше всех пострадает от прекращения транзита газа через Украину

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6 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 11:44  |  vz.ru
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Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

Владимир Путин впервые публично отчитал Болгарию за срывы сроков строительства «Турецкого потока»Фото: gazprom.ru
Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории, заявил Владимир Путин. Вероятно, из-за давления со стороны, считает президент. Тут же последовавшие оправдания болгар доверия не вызывают. София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой. Подробности...
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Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»

Американцы смогут пускать свой аналог «Кинжала» с самолетов с дозвуковой скоростьюФото: edwards.af.mil
Соединенные Штаты поставили перед собой задачу догнать Россию в разработке одного из наиболее перспективных видов вооружений – гиперзвуковых ракет. Создавать собственные образцы в США начали еще несколько лет назад, но появление ракеты «Кинжал» резко подстегнуло активность американцев. Как это произошло и чем американская ракета будет отличаться от российских «Кинжалов»? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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История Великой полярной армады началась 60 лет назад

Сергей Мардан, публицист
Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...
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Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?). Напоминает как по мощи доказательной базы – она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Американские демократы готовят пятый Интернационал

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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    Во Франции грядет революция

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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

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              Немецкие ученые подсчитали, кто больше всех пострадает от прекращения транзита газа через Украину

                 6 декабря 2019, 11:37
              Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
              Текст: Наталья Ануфриева

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              При прекращении российских поставок по украинскому маршруту зимой 2020 года пострадают три страны Евросоюза (ЕС), выяснили немецкие исследователи из Института по изучению экономики энергетики (EWI) при Кельнском университете.

              Европа хорошо подготовилась к возможному прекращению транзита российского газа через Украину с января 2020 года, потому нынешней зимой не будет мерзнуть даже в случае сильных холодов, передает Deutsche Welle.

              Указывается, что рост цен на голубое топливо при этом в большинстве государств ЕС окажется относительно умеренным, сильное подорожание грозит лишь трем странам, но одна из них может пострадать весьма серьезно.

              «Ни в одной из стран ЕС энергетическая безопасность не окажется под угрозой, причем во всех рассмотренных сценариях», – заявил руководитель авторского коллектива Зимон Шульте, представляя исследование.

              По его словам, «на европейском газовом рынке сейчас благополучная ситуация», что связано с целым рядом факторов: «Подземные газохранилища все еще почти до максимума заполнены, а цены на газ находятся на многолетних сезонных минимумах».

              Также за десять лет, прошедшие после предыдущего временного прекращения российских поставок через Украину, газовый рынок ЕС серьезно изменился. Европа «много инвестировала в европейскую газораспределительную систему и вывела ее на высокий уровень».

              Эксперт указал на новые трубопроводы на территории ЕС, на новые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ), а также на сданный в эксплуатацию в 2011-2012 годах импортный газопровод «Северный поток», созданный Газпромом совместно с несколькими западноевропейскими фирмами.

              Таким образом, за прошедшее десятилетие ЕС не только увеличил мощности для приема трубопроводного и сжиженного газа от разных поставщиков, но и существенно расширил инфраструктуру, позволяющую оперативно направлять значительные объемы топлива из одних стран в другие.

              Потому в случае остановки украинского транзита «цены на газ хотя и вырастут, но в большинстве стран ЕС относительно умеренно, во всяком случае в Северо-Западной Европе», отметил Шульте.

              Однако страны Юго-Восточной Европы пока недостаточно интегрированы в европейскую газораспределительную систему, поэтому здесь рост цен на топливо окажется существенным.

              Так, в случае прекращения украинского транзита, газ подорожает в январе в Германии, на крупнейшем рынке ЕС, а также в Дании, Нидерландах, Чехии и Швеции на 5%, в Бельгии, Великобритании, Ирландии и Франции – на 3%, в Словакии и Венгрии - на 4%.

              При этом в Италии и Хорватии цены вырастут на 9%, в Австрии и Словении - на 10%. В Румынии они подскочат на 18%, в Болгарии – на 24%, в Греции – на 45%, хотя эта страна и обладает терминалом по приему СПГ, который в сценарии EWI будет работать на полную мощность.

              Если в январе ударят сильные морозы, то греческим потребителям придется платить на 56% больше, чем сейчас, тогда как в Германии, к примеру, рост цен составит порядка 7%.

              Исследователи указывают, что прекращение российских поставок газа по украинскому маршруту на три месяца обернется для европейских потребителей дополнительными расходами в 1,5 млрд евро, которые в случае холодной зимы могут вырасти до 2,1 млрд евро.

              Что же касается Газпрома, то мощностей его газопроводов «Ямал – Европа» (через Белоруссию и Польшу в Германию) и «Северный поток» (по Балтийскому морю в Германию) не хватит для того, чтобы восполнить потери от прекращения украинского транзита и полностью выполнить свои контрактные обязательства, считают в EWI.

              По их мнению, Газпром из-за сокращения экспортных объемов недополучит в первом квартале 2020 года 3,4 млрд евро, которые частично сможет компенсировать с помощью поставок из своих газохранилищ на территории ЕС.

              Украина за три месяца недополучит в виде транзитных сборов 0,5 млрд евро.

              Ранее украинский Нафтогаз предложил Газпрому способ снизить тариф на транзит.

              До этого председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что украинская сторона предложила очень высокие тарифы на транзит газа в Европу с 2020 года.

              Напомним, президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова сохранить транзит, но условия Украины неприемлемы.

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