Немецкие ученые подсчитали, кто больше всех пострадает от прекращения транзита газа через Украину

При прекращении российских поставок по украинскому маршруту зимой 2020 года пострадают три страны Евросоюза (ЕС), выяснили немецкие исследователи из Института по изучению экономики энергетики (EWI) при Кельнском университете.

Европа хорошо подготовилась к возможному прекращению транзита российского газа через Украину с января 2020 года, потому нынешней зимой не будет мерзнуть даже в случае сильных холодов, передает Deutsche Welle.

Указывается, что рост цен на голубое топливо при этом в большинстве государств ЕС окажется относительно умеренным, сильное подорожание грозит лишь трем странам, но одна из них может пострадать весьма серьезно.

«Ни в одной из стран ЕС энергетическая безопасность не окажется под угрозой, причем во всех рассмотренных сценариях», – заявил руководитель авторского коллектива Зимон Шульте, представляя исследование.

По его словам, «на европейском газовом рынке сейчас благополучная ситуация», что связано с целым рядом факторов: «Подземные газохранилища все еще почти до максимума заполнены, а цены на газ находятся на многолетних сезонных минимумах».

Также за десять лет, прошедшие после предыдущего временного прекращения российских поставок через Украину, газовый рынок ЕС серьезно изменился. Европа «много инвестировала в европейскую газораспределительную систему и вывела ее на высокий уровень».

Эксперт указал на новые трубопроводы на территории ЕС, на новые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ), а также на сданный в эксплуатацию в 2011-2012 годах импортный газопровод «Северный поток», созданный Газпромом совместно с несколькими западноевропейскими фирмами.

Таким образом, за прошедшее десятилетие ЕС не только увеличил мощности для приема трубопроводного и сжиженного газа от разных поставщиков, но и существенно расширил инфраструктуру, позволяющую оперативно направлять значительные объемы топлива из одних стран в другие.

Потому в случае остановки украинского транзита «цены на газ хотя и вырастут, но в большинстве стран ЕС относительно умеренно, во всяком случае в Северо-Западной Европе», отметил Шульте.

Однако страны Юго-Восточной Европы пока недостаточно интегрированы в европейскую газораспределительную систему, поэтому здесь рост цен на топливо окажется существенным.

Так, в случае прекращения украинского транзита, газ подорожает в январе в Германии, на крупнейшем рынке ЕС, а также в Дании, Нидерландах, Чехии и Швеции на 5%, в Бельгии, Великобритании, Ирландии и Франции – на 3%, в Словакии и Венгрии - на 4%.

При этом в Италии и Хорватии цены вырастут на 9%, в Австрии и Словении - на 10%. В Румынии они подскочат на 18%, в Болгарии – на 24%, в Греции – на 45%, хотя эта страна и обладает терминалом по приему СПГ, который в сценарии EWI будет работать на полную мощность.

Если в январе ударят сильные морозы, то греческим потребителям придется платить на 56% больше, чем сейчас, тогда как в Германии, к примеру, рост цен составит порядка 7%.

Исследователи указывают, что прекращение российских поставок газа по украинскому маршруту на три месяца обернется для европейских потребителей дополнительными расходами в 1,5 млрд евро, которые в случае холодной зимы могут вырасти до 2,1 млрд евро.

Что же касается Газпрома, то мощностей его газопроводов «Ямал – Европа» (через Белоруссию и Польшу в Германию) и «Северный поток» (по Балтийскому морю в Германию) не хватит для того, чтобы восполнить потери от прекращения украинского транзита и полностью выполнить свои контрактные обязательства, считают в EWI.

По их мнению, Газпром из-за сокращения экспортных объемов недополучит в первом квартале 2020 года 3,4 млрд евро, которые частично сможет компенсировать с помощью поставок из своих газохранилищ на территории ЕС.

Украина за три месяца недополучит в виде транзитных сборов 0,5 млрд евро.

Ранее украинский Нафтогаз предложил Газпрому способ снизить тариф на транзит.

До этого председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что украинская сторона предложила очень высокие тарифы на транзит газа в Европу с 2020 года.

Напомним, президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова сохранить транзит, но условия Украины неприемлемы.

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