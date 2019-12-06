Панарина освистали на матче НХЛ в Коламбусе

Российского форварда клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина освистали в ходе выездного матча против «Коламбуса», сообщают СМИ.

Как передает URA.RU, болельщики «Коламбуса», за который в прошлом сезоне выступал россиянин, не простили Панарину переход в «Рейнджерс», совершенный минувшим летом, и освистывали нападающего каждый раз, когда он прикасался к шайбе.

Несмотря на это, россиянин забил в ворота своего бывшего клуба и внес свой вклад в победу «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-2).

Напомним, в январе бар американского города Коламбус предложил российскому нападающему команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину пожизненный запас водки за продление контракта.