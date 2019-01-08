Российскому хоккеисту обещали пожизненный запас водки за продление контракта в США

Бар американского города Коламбус предложил российскому нападающему команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину пожизненный запас водки за продление контракта.

Предложение владельцы бара разместили на рекламном баннере. Также они призвали фанатов использовать хэштег #StayThirstyPanarin, сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Панарин может уйти из клуба в июле 2019 года.

В 2017 году Панарин вошел в состав символической сборной чемпионата мира.