Железнодорожный мост через реку Зея открыли в Приамурье

Гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров по видеосвязи дал старт началу эксплуатации нового железнодорожного моста через реку Зея в Амурской области, сообщили в региональном правительстве.

Как говорится в сообщении на сайте Амурской области, открытие моста состоялось во время совещания по развитию инфраструктуры Восточного полигона, проходившего в Улан-Удэ. В церемонии от Амурской области принял участие первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Валерий Ухов.

Новый мост расположен на участке Михайло-Чесноковская – Арга Забайкальской железной дороги и предназначен для пропуска поездов по Транссибу в направлении с Запада на Восток.

Строительство моста велось с 2016 года в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей».

Протяженность моста с учетом подходов составляет около 3,4 км. Для сокращения срока строительства возведение опор и сборка пролетных строений осуществлялись параллельно с двух берегов, что позволило выполнить работы с опережением срока.

Состояние старого моста, 1936 года постройки, не отвечало требованиям безопасного пропуска поездов в полной мере. Движение по мосту осуществлялось с ограничением скорости движения для грузовых и пассажирских поездов 40 км/час.

Конструкция нового моста предполагает пропуск по нему грузовых поездов повышенного веса со скоростью до 90 км/ч, а также пассажирских поездов со скоростью до 120 км/ч, что позволит существенно повысить пропускную способность участка и сократить время доставки грузов по железной дороге к морским портам Дальнего Востока.

«Строительство современного железнодорожного моста – это знаковое событие для региона. В Приамурье реализуются важные для страны инвестиционные проекты, которые подразумевают увеличение грузопотоков. Повышение пропускной способности БАМа и Транссиба, магистралей проходящих по территории Амурской области, даст дополнительные рабочие места, положительно отразится на увеличении налоговых поступлений в региональный бюджет, развитии муниципалитетов. Мы тесно и эффективно взаимодействуем с российскими железными дорогами», – заявил глава региона Василий Орлов.

Напомним, как отметил Белозеров, «Зейский мост – самый большой из построенных на сети ОАО «РЖД» за последние годы».