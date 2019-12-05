Эксперт: Российских заключенных не допускают к изготовлению сложной продукции для ВПК

«В России заключенные, не исключено, делают что-то для ОПК, но речь идет, к примеру, о стеллажах или коробках для транспортировки вооружений», – пояснил газете ВЗГЛЯД капитан I-го ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал сообщения о том, что в США арестанты участвуют в создании ракет «Томагавк».

«Все высокотехнологичные детали делаются на основных предприятиях ОПК, судостроительных, судоремонтных комплексах. Не слышал, чтобы в наших тюрьмах делали какие-то сложные комплектующие», – подчеркнул капитан I-го ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота, депутат Госдумы пятого созыва Михаил Ненашев.

Ранее российский бизнесмен Виктор Бут рассказал о том, что большинство заключенных в тюрьме города Мэрион (Огайо), где он сам отбывает срок, заняты в производстве комплектующих для ракет «Томагавк». «Здесь расположены несколько цехов завода, производящего эти ракеты. Потому, наверно, они и летают через раз», – сыронизировал Бут, которого цитировала газета ВЗГЛЯД.

Кстати, Ненашев вообще сомневается и в том, что заключенные в США допущены к высоким технологиям в военной сфере. «Можно лишь допустить, что заключенные делают футляры или стеллажи для крылатых ракет. К производству сложных изделий их вряд ли привлекают. Или же речь идет о спецтюрьме», – оговорился он.

«У нас такого точно нет», – заявила газете ВЗГЛЯД руководитель пресс-бюро ФСИН Кристина Паньшина. Подобные «исправительные работы», по словам представителя ведомства, не практикуются в российских местах заключения.

Впрочем, бывший заключенный, блогер Олег Лурье уточнил, что обитатели наших «зон» работают для нужд армии, например, могут шить военную форму, – фуражки, ремни, вырезать из металла значки, звездочки. «Кроме того, заключенные производят мебель, предметы интерьера, мелкие детали для заводов, но опять же не военных заводов. К производству оружия их не допустят. Запрещено», – подчеркнул блогер.

Напомним, Олег Лурье в начале нулевых сидел в Бутырской тюрьме, а затем – в колонии строгого режима в Заполярье.