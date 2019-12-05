Зонд Parker Solar Probe выявил магнитные аномалии внутри солнечного ветра

Астрономы НАСА изучили данные, переданные зондом Parker Solar Probe после сближения с Солнцем. Исследователи обнаружили необычные инверсии магнитного поля внутри солнечного ветра и другие особенности небесного тела, которые нельзя увидеть с орбиты Земли, пишет журнал Nature.

«Первые сближения с Солнцем были просто потрясающими. Мы смогли изучить магнитную структуру короны и подтвердили, что солнечный ветер исходит из так называемых корональных дыр, открыли загадочные плазменные «американские горки», предположительно связанные с процессом формирования солнечного ветра, а также увидели очаги нестабильности внутри этого потока газа. Вдобавок, нас удивила сила «пылевых бурь» в ближайших окрестностях Солнца», – рассказал астроном из университета Калифорнии в Беркли (США) Стюарта Бейла, ТАСС.

Зонд должен пролететь через корону Солнца 24 раза, постепенно сближаясь с поверхностью светила. Ученые ожидают, что данные с PSP помогут астрофизикам понять, почему корона Солнца горячее, чем его поверхность. На сегодня четкого объяснения этого феномена не существует.

Полноценного объяснения этого феномена пока не существует. Многие ученые считают, что атмосферу Солнца разогревают мощные выбросы плазмы или же микровспышки, постоянно возникающие на его поверхности, однако пока подтверждений этому не было найдено.

Бейл отметил, что полученные данные принесли множество неожиданных открытий. Исследователи обнаружили, что Солнце вырабатывает солнечный ветер не постоянно а порционно, и что внутри него существуют странные структуры, которые астрономы НАСА назвали «американскими горками». Их появление сопровождалось усилением ветра, а также выделением больших количеств энергии.

По мнению ученых, они представляют собой S-образные изгибы линий магнитного поля, периодически появляющиеся внутри плазмы солнечного ветра и исчезающие через несколько часов. Бейл полагает, что их появление связано с выбросами плазмы на поверхности Солнца, происхождение которых с пока неизвестно, но они могут играть ключевую роль в разогреве короны небесного тела и формировании солнечного ветра.

Кроме того, было установлено, что Солнце гораздо сильнее «закручивает» солнечный ветер, чем демонстрировали компьютерные модели и наблюдения с Земли. Пыль в его ближайших окрестностях, вероятно, присутствует значительно меньше, чем ожидалось.

Скопления пыли оказались гораздо более плотными и «агрессивными» в тех регионах околосолнечного пространства, где присутствуют значительные количества перемолотой материи комет и астероидов. Так, во время одного из пролетов PSP пылинка попала в один из 90 объективов инструмента WISPR и пробила его, однако это не скажется на его работе.

Астрономы ожидают, что все эти открытия помогут ученым разработать новые теории, описывающие процесс формирования солнечного ветра.

Свой первый сигнал после сближения с Солнцем Parker Solar Probe передал в ноябре 2018 года. Сам зонд был запущен для изучения Солнца в августе прошлого года. Миссия зонда, как ожидается, продлится восемь лет.