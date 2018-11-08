Зонд Parker Solar Probe передал первый сигнал после сближения с Солнцем

Научный зонд Parker Solar Probe перенес сближение с Солнцем и передал свой первый сигнал, сообщили в НАСА.

Сейчас зонд находится в 24,1 млн км от Солнца, – это намного ближе, чем когда-либо достигал любой космический корабль, сообщает НАСА.

«Зонд является кульминацией шести десятилетий научного прогресса. Теперь мы впервые приблизились к нашей звезде, что будет иметь последствия не только здесь, на Земле, но и для более глубокого понимания нашей Вселенной», – сказал представитель НАСА Томас Зурбухен.

В сообщении НАСА отмечается, что полученный сигнал имеет статус «А», – это означает, что зонд работает хорошо, и если и возникали незначительные проблемы с инструментами, собирающими данные, то они разрешались автономно.

Parker Solar Probe достиг максимальной скорости в 343 тыс. км в час, установив новый рекорд скорости космического корабля.

В августе НАСА осуществило запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца. Миссия зонда, как ожидается, продлится восемь лет. Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд долларов.