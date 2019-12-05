ГИБДД решила изменить условия получения иностранцами прав категорий C и D

ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, заявил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Как рассказал Гиляков, ГИБДД ведет работу над изменением федерального закона «О безопасности дорожного движения».

«Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий C и D будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения», – передает РИА «Новости» слова Гилякоав на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

Также в ГИБДД планируют отвести полгода для обмена иностранных водительских прав на российские. После этого гражданин, имеющий вид на жительство или недавно получивший гражданство России, должен будет ездить только по российским правам.

Напомним, в августе глава ГИБДД России Михаил Черников предложил законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости.

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