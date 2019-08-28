ГИБДД предложила запретить ездить с детьми на высокой скорости

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости.

«Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что подавляющее большинство ДТП с детьми произошли из-за нарушений ПДД водителями.

Также Черников предложил ввести в школьную программу в рамках предмета «технология» модуль «автодело».

Глава ГИБДД уже выступал с этим предложением, предлагая снизить максимальную скорость для водителей с детьми на 20 км в час.