Названы любимые новогодние фильмы россиян

Любимым новогодним фильмом всех времен россияне назвали картину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», в тройку лидеров также вошли его «Карнавальная ночь» и комедия Криса Коламбуса «Один дома».

«Рейтинг любимых новогодних фильмов всех времен возглавила легендарная советская картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975). Однако на втором месте оказалась голливудская лента – семейная комедия Криса Коламбуса «Один дома» (1990) с Маколеем Калкиным в главной роли. Замыкает тройку лидеров еще одна рязановская комедия – «Карнавальная ночь» 1956 года с Людмилой Гурченко, исполняющей знаменитую песню про пять минут», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы проекта «Кино Mail.ru».

В десятку любимых новогодних фильмов также вошли «Чародеи» Константина Бромберга, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» Криса Коламбуса и другие картины. При этом ни одна из современных российских новогодних комедий последних лет не попала в список, основанный примерно на 19 млн оценок пользователей, в связи с чем был составлен отдельный рейтинг российских новогодних картин XXI века.

«Топ-5 возглавила уже ставшая классикой лента 2000 года «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях. На втором месте оказалась романтическая комедия «Тариф новогодний» (2008). На третьем – первый фильм серии «Елки» (2010). Четвертое место – у лирической комедии «С Новым годом, мамы!» (2012), а пятое – у фильма «Елки 3» (2013)», – говорится в материалах опроса.

Напомним, 21 ноября министр культуры Владимир Мединский допустил, что ведомство может в новогоднем прокате перенести выход зарубежных фильмов в пользу российских картин.

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