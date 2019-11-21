Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогоднем прокате в пользу российских

Министр культуры Владимир Мединский допустил, что ведомство может в новогоднем прокате перенести выход зарубежных фильмов в пользу российских картин.

«Просто традиционно новогодние праздники –время премьер лучших российских фильмов», – приводит слова Мединского «Интерфакс».

При этом он уточнил, что не помнит искусственного переноса иностранных релизов в праздники. Однако если иностранные фильмы будут мешать российским, Минкульт может разграничить выход «однотипных фильмов».

Мединский подчеркнул, что подобная практика действует «в интересах дела и зрителей – чтобы люди могли посмотреть и тот, и другой (фильм)».

«Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет. А когда все выходит в один день, зритель лишается возможности увидеть часть хороших фильмов. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается», – заявил глава ведомства.

Мединский добавил, что «с нетерпением» ждет выхода фильма «Союз спасения» режисера Андрея Кравчука, «потому что всегда интересовался историей декабристов».

«Затем жду, что получится у Федора Бондарчука с продолжением фильма «Притяжение», который теперь про вторжение инопланетян на землю. Будет еще много хороших фильмов», – сказал министр.

Ранее Минкульт отказался от идеи сокращения доли сеансов зарубежного кино, показываемого в кинотеатре с двумя и более залами, до 35% в день.