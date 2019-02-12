Минкульт отказался сокращать сеансы зарубежного кино

Министерство культуры решило отказаться от идеи сокращения доли сеансов зарубежного кино до 35%, сообщила директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова.

По ее словам, эта идея сейчас не находится на рассмотрении Министерства культуры, сообщает «Коммерсант».

В сентябре сообщалось, что Министерство культуры намерено принять меры в части государственного регулирования показа иностранных фильмов в российских кинотеатрах. Предлагалось ограничить число сеансов каждого иностранного фильма, показываемого в кинотеатре с двумя и более залами, до 35% в день.