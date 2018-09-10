Минкультуры предложило ограничить показ зарубежных фильмов

Министерство культуры решило принять меры в части государственного регулирования показа иностранных фильмов в российских кинотеатрах.

Ведомство решило внести изменения в ст. 5.1.1. закона «О государственной поддержке кинематографии».

«Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня», – говорится в документе, опубликованном на сайте Минкультуры.

При этом новые требования «не распространяются на национальные фильмы».

Законопроект может вступить в силу с 1 января 2019 года.

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что российское кино не сможет активно развиваться без продуманной системы протекционизма со стороны государства.