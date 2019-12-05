Трамп разъяснил значение слова из разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп объяснил, что во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским просил оказать услугу для страны, а не для себя.

«Когда я говорил по телефону президенту Украины: «Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украина об этом знает», под «нам» (в оригинале «us» можно перевести и как «нам», и как США, если это пишется заглавными буквами) я имел в виду США, нашу страну», – написал трамп в Twitter.

«Затем я сказал: «Я хочу, чтобы генеральный прокурор (США) позвонил вам или вашим людям <...>». Демократы должны извиниться перед американцами!», – добавил президент США.

Напомним, в сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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