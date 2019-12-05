Трамп похвастался «глубоким уважением» стран НАТО к США на саммите

Глава американского государства Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке умалить его достижения на саммите НАТО в Лондоне.

Он заявил в Twitter, что «лживые» СМИ «делают все возможное», пытаясь приуменьшить успехи «очень успешной поездки в Лондон».

Трамп заверил, что «отлично поладил с лидерами НАТО», хоть и заставил их платить свыше 130 млрд долларов в год и 400 млрд за три года.

При этом Трамп сообщил, что рост выплат не коснется США.

«Лишь глубокое уважение!» – заявил он.

Напомним, Трамп отменил пресс-конференцию и покинул саммит НАТО раньше времени. Это произошло на фоне скандала вокруг публикации видео, на котором, как предполагается, премьер Канады насмехается над Трампом.

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