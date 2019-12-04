Трамп ответил на насмешки со стороны Трюдо

Президент США Дональд Трамп назвал премьера Канады Джастина Трюдо «двуличным» после публикации видео, на котором канадский председатель правительства насмехался над ним в кулуарах саммита НАТО.

Речь идет о видеозаписи, на которой группа глав государств общается в кулуарах саммита, обсуждая чье-то опоздание. СМИ предположили, что Трюдо насмехался над Трампом, передает РИА «Новости».

У Трампа спросили в Лондоне, что он по этому поводу думает. «Он двуличный», – сказал Трамп, добавив тут же, что премьер Канады «очень милый парень».

«Правда в том, что я ему поставил на вид, что он не платит 2% (ВВП на оборонные расходы), и он этим недоволен», – заявил Трамп.

Между Трюдо и Трампом уже были разногласия. Так, в 2018 году американский президент отказался встречаться с Трюдо на полях Генассамблеи ООН из-за отказа идти на уступки в переговорах по торговле.