Трамп раньше времени покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп отменил свою пресс-конференцию и покинул саммит НАТО раньше времени, сообщают СМИ.

Американский лидер решил отменить пресс-конференцию, сославшись на то, что провел их уже достаточно, и покинул Лондон раньше времени вместе с женой Меланией. В то же время он заявил, что у НАТО было два «потрясающих» дня, в ходе которых лидеры обещали больше вносить денег в альянс, пишет Independent.

Это произошло на фоне скандала вокруг публикации видео, на котором, как предполагается премьер Канады насмехается над Трампом. После этого американский лидер назвал Трюдо «двуличным».