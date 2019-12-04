В США предрекли «конец России как космической державы»

Запуск НАСА регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС является «началом конца России как космической державы», пишут американские СМИ.

Издание The Hill отмечает, что запуск программы НАСА Commrercial Crew запланирован на лето 2020 года. При этом из-за технических проблем и недоработок ее старт переносили на три года, передает РИА «Новости».

Данная программа позволит впервые с 2011 года совершать полеты астронавтам НАСА на американских кораблях.

«Слишком долгая зависимость американцев и других космонавтов от России подходит к концу», – пишет издание.

Стоимость отправки одного астронавта на корабле «Союз» обходилась США в 85 млн долларов. Авторы статьи считают, что прекращение этих выплат якобы станет тяжелым ударом для России.

Ранее сообщалось, что НАСА собирается приобрести два места на российском корабле «Союз» для отправки астронавтов на МКС.

Напомним, зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз», которые отправятся к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

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