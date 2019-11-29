НАСА собралось купить два места на «Союзе»

НАСА собирается приобрести два места на российском корабле «Союз» для отправки астронавтов на МКС, соответствующая заявка размещена на портале государственных закупок США.

«НАСА рассматривает [заключение] контракта с госкорпорацией «Роскосмос» <...> на два места в «Союзе» и соответствующие услуги на МКС. Отправка одного члена экипажа будет осенью 2020 года, второго – весной 2021 года», – передает ТАСС текст заявки.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что Роскосмос в скором времени примет решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях «Союз».

Ранее сообщалось, что зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз», которые отправятся к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

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