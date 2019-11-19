Роскосмос пообещал скоро принять решение о предоставлении США мест в «Союзах»

Роскосмос в скором времени примет решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях «Союз».

«Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время», – сказали в Роскосмосе, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник сообщалось, что зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз», которые отправятся к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

В конце октября глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что Соединенным Штатам нужны дополнительные места на российских «Союзах». Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал помочь НАСА с доставкой астронавтов на МКС. Однако 15 ноября вице-президент США Майкл Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов».

По данным НАСА, США заплатили России почти 4 млрд долларов за доставку астронавтов на МКС на российских «Союзах».