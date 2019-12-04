Россиян предупредили о неоднородной зиме

Этой зимой россиян ожидает непостоянная и переменчивая погода, теплые периоды будут сменять холодные, сказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В целом, зима ожидается неоднородная. Первая декада декабря – это хороший образчик этой ситуации. Декабрь начался с совершенно понятной климатически правильной погоды, когда температура ночная 4-6 градусов, по области до минус 8-9 градусов. Дневные температуры тоже отрицательные. Все, как положено. Но во второй половине недели опять повышение температуры, оттепель, а затем, на следующей неделе, очередное понижение температуры прогнозируется», – сказал Вильфанд, передает ТАСС.

Он отметил, что подобные переходы станут характерной особенностью для декабря и всего зимнего периода в целом.

В выходные в Москве ожидаются оттепель и небольшой снег, температура будет выше климатической нормы на 5-6 градусов, сообщила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА «Новости».

Погоду будет формировать теплая часть атлантического циклона, Москва будет находиться на его южной окраине. В воскресенье в ночные часы температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, днем – от минус 1 до плюс 3 градусов.