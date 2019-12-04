В ГИБДД объяснили отмену «площадки» в экзамене на права

Отмена «площадки» в экзаменах на водительские права проводится, чтобы научить водителей ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол, заявил замначальника ГУОБДД Олег Понарьин.

«Мы считаем, что задача Госавтоинспекции в данном случае – оценить возможности кандидата в водители управлять транспортным средством в реальных условиях. Площадка занимает очень много времени, в том числе служебного времени наших сотрудников. С учетом того, что внутренние экзамены в автошколах проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным», – пояснил Понарьин, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре ГИБДД анонсировала изменения в экзамене на водительские права.

Независимый автоэксперт Сергей Асланян, комментируя газете ВЗГЛЯД планы ГИБДД исключить площадку при сдаче экзамена на водительское удостоверение, отметил, что при вождении важнее практика.