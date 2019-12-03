ГИБДД захотела исключить «площадку» из сдачи экзаменов на права

Госавтоинспекция намерена исключить из сдачи экзаменов на права для водителей «площадку», сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

«ГИБДД сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», – сказал Гиляков, передает ТАСС.

Он добавил, что проект постановления на данный момент в правительстве, его готовят для подписания премьер-министром.

В ноябре министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Также на нововведение отреагировал президент России Владимир Путин.

Напомним, решение о введении новых правил медосмотра вызвало небывалый наплыв пациентов в наркодиспансеры по всей стране. В Набережных Челнах мужчины подрались в очереди к наркологу, в Казани пенсионер умер в очереди за справкой в наркодиспансере.

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