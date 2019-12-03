Автоэксперт поддержал идею отменить «площадку» при сдаче экзамена на права

Водителям после получения прав придется ездить по городским улицам и важнее практика, полученная в реальной дорожной обстановке. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД независимый автоэксперт Сергей Асланян, комментируя планы ГИБДД исключить площадку при сдаче экзамена на водительское удостоверение.

В ГИБДД намерены с октября 2020 года исключить испытание «площадка» при сдаче экзамена на водительские права. Последние 5 лет в России действуют требования к автошколам, согласно которым при каждой из них должен быть автодром («площадка»).

Эксперт идею отмены «площадок» поддержал. С точки зрения водителя не важно, есть ли такое испытание, считает Асланян. Если человек умеет водить машину, то сдаст экзамен. После получения прав людям все же придется ездить по городским улицам, и стоит именно здесь нарабатывать практику.

Автоэксперт вспоминает, что раньше испытание «площадка» не было обязательным, и люди успешно получали права и ездили. В пример он поставил себя: «Я за рулем уже тридцать лет и ни разу не попадал в аварию, хотя никакую площадку не проходил».

Ранее МВД и Минздрав подготовили новые правила медосмотра водителей, из-за которых справки для получения прав могли подорожать в десятки раз. После того, как новый приказ раскритиковал президент Владимир Путин, его отложили на лето 2020 года.