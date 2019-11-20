Некоторых водителей решили обязать заново проходить медосмотр

МВД и Минздрав подготовили изменения в закон «О безопасности дорожного движения», которые предусматривают внеочередной медосмотр водителей, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

«Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», – передает РИА «Новости» сообщение ГИБДД.

Там отметили, что при выявлении у водителя заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем, данные сведения будут направлены в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель отправится на внеочередное медосвидетельствование.

В случае подтверждения наличия таких заболеваний, либо неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, информация предоставляется МВД для последующего аннулирования водительского удостоверения.

Таким образом законопроект предусматривает создание электронной версии медицинского заключения, доступ к которому получат ведомства.

Напомним, в июне в ГИБДД решили ввести для водителей промежуточный экспресс-тест на наркотики и алкоголь. В ведомстве надеются, что это поспособствует «соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению конфликтных ситуаций».

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