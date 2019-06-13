Водителей решили по-новому проверять на алкоголь и наркотики

Взгляд
13 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:38  |  vz.ru
Разделы

Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
Перейти а раздел…

Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
Перейти а раздел…

Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинское танкостроение скончалось

Украина возлагала на этот танк большие надежды - в том числе в смысле продажи на мировом рынкеФото: Anatolii Stepanov/Zuma/Global Look Press
Один из самых амбициозных военно-промышленных проектов Украины можно считать похороненным. Украинский танк БМ «Оплот», который в свое время так расхваливал Порошенко, больше не будет производиться. Почему Украина оказалась бессильна поддерживать выпуск столь важной для нее техники и как на это повлиял разрыв Киева с Москвой? Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...

День России - праздник неравнодушных

Аглая Топорова, журналист
Обратимся к тому, что происходит 12 июня в социальных сетях – главному в наши дни источнику общественных настроений. Подробности...
Обсуждение: 105 комментариев

Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
    Перейти а раздел…

    Подвиг русских в Сербии закончился предательством

    Какие российские продукты – самые лучшие в мире

    Обсуждение: 6 комментариев

    Честный ВЗГЛЯД: Восхищение «Чернобылем» пугает

      Перейти а раздел…

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
      Подробности...

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?
          • Готов меньше работать и меньше получать

          • Готов работать больше за соответствующую зарплату

          Где вы планируете провести летний отпуск?
          • В путешествии по России

          • За рубежом

          • На даче

          • Останусь дома

          • Не пойду в отпуск, буду работать

          Минздрав предложил повысить «возраст детства» до 21 года. А когда вы почувствовали себя взрослым?
          • До 16 лет

          • С 16 до 21 года

          • После 21 года

          • После 30 лет

          • После 40 лет

          • После 50

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Украина решила повременить с отправкой боевых кораблей в Керченский пролив
            Водителей ждут новые проверки на алкоголь и наркотикиЕС решил ввести новые санкции против РоссииНа нефтяные танкеры в Оманском заливе совершена атакаСбербанк объяснился по поводу запросов об источнике доходов
            Московское метро предупредило о сбое в работе билетных автоматовВ Германии рассказали о российском «оружии конца света»В России начата работа над новым авианосцемПремьер Молдавии: Олигарх Плахотнюк очень опасен
            Определен самый любимый у россиян мультфильмСША решили изменить написание КиеваНа создателей сериала «Чернобыль» потребовали завести уголовные делаПерепутавшая цвета флага России Медведева рассердила поклонников

            Главная тема


            Украинское танкостроение скончалось

            война на украине


            В ДНР ответили на заявления ВСУ о приближении вплотную к Донецку

            «оскорбленные чувства»


            Соловьев ответил на слова о превосходстве поляков над русскими в смелости

            «следы электротравмы»


            В Москве найдена мертвой звезда киберспорта

            Видео

            «реальный выход»


            Трамп назвал лучшее «средство» против «Северного потока – 2»

            стройка века


            Железная дорога озолотит Крым

            высокие технологии


            Касперская: Российская «Аврора» может стать альтернативой Android

            феноменальная история


            Дело Голунова окончилось неожиданно для генералов

            викторина


            Враги Пушкина – кто они?

            Читаем правильно


            Игорь Мальцев: «1984» – это не навсегда

            правильный пиар


            Монахиня Елисавета (Сеньчукова): О хороших делах надо рассказывать

            восток-запад


            Геворг Мирзаян: Россия и Китай – друзья поневоле

            на ваш взгляд


            В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?

            Водителей решили по-новому проверять на алкоголь и наркотики

               13 июня 2019, 10:23
            Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
            Текст: Наталья Ануфриева

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            В ГИБДД решили ввести для водителей промежуточный экспресс-тест на наркотики и алкоголь. В ведомстве надеются, что это поспособствует «соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению конфликтных ситуаций».

            ГИБДД России подготовила проект новой редакции постановления правительства №475 с правилами освидетельствования водителей на состояние опьянения, передает «Коммерсант».

            На данный момент существует пять оснований для проверки: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение лица, а также «поведение, не соответствующее обстановке».

            ГИБДД предлагает ввести шестое: «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».

            Таким образом, сначала водителю предложат дунуть в прибор (через одноразовый мундштук): сделать это можно будет через окно, не выходя из машины. Скорее всего, это будет прибор с индикацией (лампочкой). Тест занимает одну-две минуты.

            При этом освидетельствованием процедура не считается: понятых, видеосъемки, составления документов не требуется, отказаться от процедуры также можно без правовых последствий.

            Если прибор алкоголя не обнаружил и других признаков опьянения также нет, водителя отпустят.

            Если же индикация паров алкоголя срабатывает, инспектор предложит водителю пройти уже полноценное освидетельствование: с понятыми (или видеосъемкой), проверкой с помощью алкометра, который измеряет этанол в выдохе (допустимая норма не более 0,16 мг на литр), распечаткой результата и прочим.

            При необходимости водитель направляется на медицинское освидетельствование, отказ от которого чреват штрафом 30 тыс. рублей и лишением прав.

            При проверке на наркотики автомобилисту предложат сдать слюну на экспресс-тест. Речь, вероятно, идет о кассетном тесте для определения нескольких видов распространенных наркотических веществ (опиатов, героина, кокаина, марихуаны и так далее).

            Это также станет лишь основанием для дальнейшего направления водителя на полноценное медицинское освидетельствование с забором анализа мочи.

            В пояснительной записке к документу указывается, что «применение указанных средств позволит минимизировать субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению при этом числа конфликтных ситуаций, а также исключить необоснованные процедуры освидетельствования».

            В Госавтоинспекции рассчитывают, что новые приборы позволят проверить большее число водителей, причем не только в ходе спецрейдов, но и во время надзора за дорожным движением.

            Отмечается, что обновить правила освидетельствования ГИБДД предлагала еще в 2015 году; тогда документ спровоцировал мощный общественный резонанс, а Госавтоинспекции пришлось выпускать отдельное разъяснение. Документ так и не приняли.

            Тогда МВД предлагала закупить 24 тыс. экспресс-тестов на алкоголь по семь тысяч рублей каждый. В этот раз планируется закупка 9,3 млн тестов на алкоголь и четыре млн экспресс-тестов на наркотики, эти планы перечислены в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги». Требуемая на это сумма пока не называется, хотя первая партия должна быть куплена до конца 2019 года.

            Зампред думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что реализация этой инициативы «сыграет свою профилактическую роль».

            Использование простых средств индикации может помочь ускорить процесс проверки водителя, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

            Однако, по его словам, есть и риски: «Появляется огромный потенциал для злоупотреблений, поскольку сделать имитацию положительного результата измерений для подобного прибора несложно».

            Он также обратил внимание на неясность, в каких случаях и на каких основаниях водитель будет обязан проходить экспресс-тесты.

            «Пока получается, что просто по произвольному требованию сотрудника полиции, да еще и без составления каких-либо процессуальных документов, что тем более усиливает возможности для взяток», – добавил Радько.

            Нарколог Александр Ковтун сообщил, что следы некоторых наркотиков (например, марихуаны) держатся в моче или крови дольше, чем в слюне, что может способствовать либерализации правил.

            При этом, говорит эксперт, экспресс-тест может определить лишь пять–шесть видов наркотических веществ, а их насчитываются сотни: «Есть мобильный аппарат для определения широкого спектра наркотиков, но он стоит порядка 200 тыс. рублей и работать с ним могут только медики».

            Некоторые виды современных синтетических наркотиков не могут определить даже в химических лабораториях, заявил нарколог Эркен Иманбаев.

            «Прежде чем принимать решения на этот счет, я бы обсудил тему в научном сообществе, среди общественных организаций, представил бы характеристики новых приборов, которые позволили бы людям не волноваться насчет новых проверок», – предложил завкафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета нарколог Владимир Менделевич.

            Ранее Госдума одобрила в первом чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП, совершенные в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, со смертельными исходами. Позже в Думе назвали исключение из нового закона.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............