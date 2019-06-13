Водителей решили по-новому проверять на алкоголь и наркотики

В ГИБДД решили ввести для водителей промежуточный экспресс-тест на наркотики и алкоголь. В ведомстве надеются, что это поспособствует «соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению конфликтных ситуаций».

ГИБДД России подготовила проект новой редакции постановления правительства №475 с правилами освидетельствования водителей на состояние опьянения, передает «Коммерсант».

На данный момент существует пять оснований для проверки: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение лица, а также «поведение, не соответствующее обстановке».

ГИБДД предлагает ввести шестое: «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».

Таким образом, сначала водителю предложат дунуть в прибор (через одноразовый мундштук): сделать это можно будет через окно, не выходя из машины. Скорее всего, это будет прибор с индикацией (лампочкой). Тест занимает одну-две минуты.

При этом освидетельствованием процедура не считается: понятых, видеосъемки, составления документов не требуется, отказаться от процедуры также можно без правовых последствий.

Если прибор алкоголя не обнаружил и других признаков опьянения также нет, водителя отпустят.

Если же индикация паров алкоголя срабатывает, инспектор предложит водителю пройти уже полноценное освидетельствование: с понятыми (или видеосъемкой), проверкой с помощью алкометра, который измеряет этанол в выдохе (допустимая норма не более 0,16 мг на литр), распечаткой результата и прочим.

При необходимости водитель направляется на медицинское освидетельствование, отказ от которого чреват штрафом 30 тыс. рублей и лишением прав.

При проверке на наркотики автомобилисту предложат сдать слюну на экспресс-тест. Речь, вероятно, идет о кассетном тесте для определения нескольких видов распространенных наркотических веществ (опиатов, героина, кокаина, марихуаны и так далее).

Это также станет лишь основанием для дальнейшего направления водителя на полноценное медицинское освидетельствование с забором анализа мочи.

В пояснительной записке к документу указывается, что «применение указанных средств позволит минимизировать субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению при этом числа конфликтных ситуаций, а также исключить необоснованные процедуры освидетельствования».

В Госавтоинспекции рассчитывают, что новые приборы позволят проверить большее число водителей, причем не только в ходе спецрейдов, но и во время надзора за дорожным движением.

Отмечается, что обновить правила освидетельствования ГИБДД предлагала еще в 2015 году; тогда документ спровоцировал мощный общественный резонанс, а Госавтоинспекции пришлось выпускать отдельное разъяснение. Документ так и не приняли.

Тогда МВД предлагала закупить 24 тыс. экспресс-тестов на алкоголь по семь тысяч рублей каждый. В этот раз планируется закупка 9,3 млн тестов на алкоголь и четыре млн экспресс-тестов на наркотики, эти планы перечислены в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги». Требуемая на это сумма пока не называется, хотя первая партия должна быть куплена до конца 2019 года.

Зампред думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что реализация этой инициативы «сыграет свою профилактическую роль».

Использование простых средств индикации может помочь ускорить процесс проверки водителя, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Однако, по его словам, есть и риски: «Появляется огромный потенциал для злоупотреблений, поскольку сделать имитацию положительного результата измерений для подобного прибора несложно».

Он также обратил внимание на неясность, в каких случаях и на каких основаниях водитель будет обязан проходить экспресс-тесты.

«Пока получается, что просто по произвольному требованию сотрудника полиции, да еще и без составления каких-либо процессуальных документов, что тем более усиливает возможности для взяток», – добавил Радько.

Нарколог Александр Ковтун сообщил, что следы некоторых наркотиков (например, марихуаны) держатся в моче или крови дольше, чем в слюне, что может способствовать либерализации правил.

При этом, говорит эксперт, экспресс-тест может определить лишь пять–шесть видов наркотических веществ, а их насчитываются сотни: «Есть мобильный аппарат для определения широкого спектра наркотиков, но он стоит порядка 200 тыс. рублей и работать с ним могут только медики».

Некоторые виды современных синтетических наркотиков не могут определить даже в химических лабораториях, заявил нарколог Эркен Иманбаев.

«Прежде чем принимать решения на этот счет, я бы обсудил тему в научном сообществе, среди общественных организаций, представил бы характеристики новых приборов, которые позволили бы людям не волноваться насчет новых проверок», – предложил завкафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета нарколог Владимир Менделевич.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП, совершенные в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, со смертельными исходами. Позже в Думе назвали исключение из нового закона.