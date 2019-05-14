Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Госдума одобрила в первом чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП, совершенные в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, со смертельными исходами.

«Фактически мы приравниваем наказание за пьяные ДТП к наказанию за умышленное убийство», – заявил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, «ежегодно осуждается примерно 70 тысяч водителей, которые повторно, после привлечения к ответственности за пьяное вождение, управляют транспортным средством под воздействием алкоголя», передает ТАСС.

Пискарев добавил, что за этой «огромной цифрой» скрываются лишь выявленные полицией нарушители, а в действительности таких случаев и нарушающих закон граждан значительно больше.

Глава комитета считает, что действующие нормы часто не могут удержать водителей от желания сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим необходимо «принимать жесткие меры реагирования, чтобы защитить наших граждан, уберечь людей от гибели на дорогах и наказать виновных».

Поправки предусматривают от трех до семи лет лишения свободы вместо четырех в случае причинения тяжкого вреда здоровью, от пяти до 12 лет вместо двух-семи лет в случае гибели одного человека, а также от восьми до 15 лет вместо четырех-девяти лет, если погибли два и более человека.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, предполагающий ужесточение наказания до 15 лет лишения свободы за совершенное в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в результате которого погибли люди.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для виновников крупных ДТП, которые скрылись с места происшествия.