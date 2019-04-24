Путин ужесточил наказание для водителей за побег с места ДТП

Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для виновников крупных ДТП, которые скрываются с места аварии.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Речь идет об авариях, в которых погибли либо пострадали люди. Если водитель сбежал с места аварии, где был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, его ждет лишение свободы на срок до четырех лет.

В случае, если водитель скрылся с места ДТП, в котором погиб человек, ему грозит лишение свободы от двух до семи лет. Если погибших больше одного, то срок увеличивается – от четырех до девяти лет. Если погибли двое и более лиц – от четырех до девяти лет лишения свободы.

Ранее водителям, сбежавшим с места ДТП, грозил административный арест до 15 суток и запрет на управление автомобилем на срок от года до полутора лет.

Закон опубликован и вступил в силу. Он был принят Государственной думой 17 апреля, одобрен Советом Федерации 22 апреля.