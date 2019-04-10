В Госдуму внесли законопроект о наказании за пьяные ДТП в виде 15 лет тюрьмы

В среду группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение наказания до 15 лет лишения свободы за совершенное в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в результате которого погибли люди.

Инициативу разработали первый заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает ТАСС.

«Инициатива, разработанная нами совместно с депутатами от всех четырех политических фракций и коллегами из Совета Федерации, получила концептуальную поддержку Верховного суда и правительства России, сегодня мы внесли законопроект в Госдуму», – рассказал Пискарев.

По его словам, в случае смерти двух и более лиц виновный может получить наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет. Уточняется, что сейчас за это можно получить от четырех до девяти лет тюрьмы.

Ранее предлагалось приравнять совершенные в состоянии алкогольного опьянения ДТП со смертельным исходом к умышленному убийству и ужесточить наказание для нетрезвых водителей, по вине которых погибли люди.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин назвал подобное решение «дилетантизмом и преобладанием эмоций над разумом», пояснив, как именно следует наказывать водителей за пьяную езду.