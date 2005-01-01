Автомобилисты отреагировали на идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

«То, что предлагается, – дилетантизм и преобладание эмоций над разумом», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, комментируя сообщение о том, что правительство поддержало идею ужесточить наказания за ДТП, случившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, передает РИА «Новости».

Похмелкин уверен, что сегодняшний Уголовный кодекс, предусматривающий за преступления по неосторожности наказание сроком не более 10 лет, ломать не нужно.

«Это «неосторожные преступления», и гибель человека наступает не по причине умысла. Сегодня установлен достаточный срок для того, чтобы наказывать за такие преступления – если человека не остановила эта угроза, то от того, что вы увеличите срок, ничего не изменится», – уверен собеседник.

Водители, по словам Похмелкина, делятся на три категории: первые – те, кто никогда, в силу убеждений, не сядут пьяными за руль, вторые – те, кто не сядут из-за страха перед любым наказанием, так как даже лишение прав является для них серьезным последствием. Третьи – те, кто в пьяном виде ничего не соображает и садится за руль, независимо от срока наказания, потому что уверены, что с ними ничего не случится, рассказал Похмелкин.

Угроза наказания, по его мнению, работает только для второй категории водителей. «Предупредительного эффекта увеличение срока не даст, а чувство возмездия, может, и удовлетворит, но ведь это не умышленное преступление», – напомнил собеседник.

Реальная борьба с пьяным вождением, по мнению Похмелкина, заключается в проведении эффективной антиалкогольной политики, а также в использовании средств, препятствующих запуску двигателя при наличии у водителя следов алкогольного опьянения.

«Надо, чтобы люди пили меньше и не пили вообще – тогда не возникнет проблемы. В машины, которые принадлежат лицам, ранее привлекаемым за пьяное вождение, надо устанавливать устройства, препятствующие запуску двигателя и не дающие нетрезвым водителям сдвинуться с места. Такие устройства есть, и их надо внедрять», – предложил собеседник.

«Данные меры не раскручивали бы репрессивный виток, а то, что предлагается сейчас, – дилетантизм и преобладание эмоций над разумом», – уверен Похмелкин.