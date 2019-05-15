В Думе назвали исключение из нового закона о «пьяных» ДТП

Законопроект, ужесточающий наказание за ДТП, в которых по вине пьяного водителя получили серьезные травмы или погибли люди, не коснется автомобилистов, принимающих лекарственные препараты, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов инициативы Василий Пискарев.

«Употребление, вызывающее алкогольное опьянение, определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови», – приводит слова парламентария его пресс-служба.

Поясняется, что «это (...) если человек при весе в 80 кг выпьет 50 грамм водки или 200 грамм сухого вина, (...) или как минимум целый пузырек валокордина залпом, но в этом случае, естественно, речь уже не может идти ни о каком его медицинском применении, таких доз валокордина не назначит ни один врач», передает ТАСС.

«Если, конечно, валокордин не используется в качестве алкогольного напитка», – добавил Пискарев.

Он отметил, что такого содержания алкоголя не покажет и кефир или квас.

Парламентарий сообщил также, что «если речь пойдет об обвинении человека в совершении преступления, в котором пострадали или погибли люди, то назначается независимая экспертиза, которую проводят не в районной поликлинике и уж тем более не через алкотестер в машине ДПС»; процедуру проводят «государственные специализированные судебно-медицинские эксперты, которые детально изучают все обстоятельства происшествия, в том числе состояние здоровья подозреваемого».

Кроме того, по закону человек, «не согласный с результатами экспертизы, или его адвокат вправе требовать проведения повторной, дополнительной экспертизы, и тогда она может быть проведена в другом экспертном учреждении».

Пискарев указал, что «распространение подобной информации (о том, что закон может коснуться принимающих лекарственные препараты – прим. ВЗГЛЯД) является намеренной попыткой ввести в заблуждение людей относительно норм законопроекта, который ставит своей целью защиту здоровья и безопасности граждан».

Напомним, во вторник Госдума одобрила в первом чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП, совершенные в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, со смертельными исходами.

Поправки вносятся в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ответственность в случае причинения тяжкого вреда здоровью предлагается увеличить с четырех лет до трех-семи лет лишения свободы, при гибели человека – с двух-семи лет до пяти-двенадцати лет, в случае смерти двух или более лиц – с четырех-девяти лет до восьми-пятнадцати лет лишения свободы.

Вместе с этим предусматривается ужесточение санкций за совершение аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в метрополитене.