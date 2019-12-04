Пушков посмеялся над фантазиями Киева о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Вадима Пристайко о возможном привлечении США и НАТО к «возвращению» Крыма и решению конфликта в Донбассе.

Пушков написал в Twitter, что «в Киеве хотят с помощью США вернуть Крым, а с помощью НАТО вернуть Донбасс».

«Возможно ли такое? Правильный ответ – нет», – добавил он, подчеркнув, что все это – «киевские фантазии».

Ранее Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что площадкой для обсуждения вопроса «возвращения» Крыма могло бы стать создание международного формата с участием Украины, России и США. Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.

Также Зеленскому перед встречей в «нормандском формате» поставили ультиматум, касающийся, в частности, «деоккупации и возвращения Крыма».

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