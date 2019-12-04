Онлайн-продажу ювелирных изделий легализовали в России

Правительство России легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений, следует из текста постановления, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Документ дополняет существующие правила продажи товаров дистанционным способом следующим пунктом: «На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ», – передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к документу указано, что данные особенности заключаются в обязательном наличии оттиска пробирных клейм на ювелирных изделиях и сертификата на каждый драгоценный камень при их продаже.

В сентябре 2016 года сообщалось, что Минэкономразвития готовит поправки в ряд нормативных актов, которые снимут запрет на торговлю ювелирными изделиями в Сети.