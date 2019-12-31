Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и обеспечить альтернативные поставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти поручил задействовать для альтернативных поставок нефтепровод «Дружба».

По итогам совещания председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и России, чтобы заключить контракты на поставку нефти с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Кроме того, Лукашенко поручил обеспечить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Речь в данном случае шла о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике и о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

Ранее 31 декабря вопрос поставки нефти и газа в республику Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. Транзит в Западную Европу прекратился, началось расследование. «Чистая» российская нефть начала поступать в июне, а страны-получатели нефти запросили у России компенсацию.